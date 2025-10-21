«Хотела защитить семью»: Анастасия Сиваева впервые рассказала о разводе

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 25 0

У звезды «Папиных дочек» есть сын.

Личная жизнь Анастасии Сиваевой

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Анастасия Сиваева: пока не снималась в кино, успела развестись

Актриса Анастасия Сиваева, известная по роли Даши Васнецовой в сериале «Папины дочки», впервые откровенно рассказала о личной жизни. Весной 2024 года она рассталась с мужем, нефтяником Дмитрием Приваркиным, после почти десяти лет брака. Этим она поделилась на шоу «Кстати».

«Вам про каждый год своей жизни рассказать? Вышла замуж. Подождите аплодировать, там потом „развелась“ в конце будет. Это я вам кусками рассказываю. Родила сына. Это коротко. Захотелось такой жизни спокойной», — рассказала она.

Несмотря на разрыв, Сиваева подчеркнула, что они с бывшим супругом сохранили теплые отношения и вместе воспитывают сына. Она также объяснила, почему никто о ее личной жизни ничего не знал.

«Я хотела защитить семью от обсуждения. Думала, так будет лучше для мужа и ребенка», — призналась актриса в шоу.

После развода Сиваева вернула девичью фамилию и сосредоточилась на работе и воспитании сына. Ее бывший муж сейчас живет и работает в Абу-Даби в филиале американской нефтяной компании.

Хотя два года назад Сиваева заявляла, что не собирается возвращаться в публичную жизнь, она вновь появилась в продолжении «Папиных дочек», а зрители тепло ее встретили. По словам ее коллеги Мирославы Карпович, Анастасия никуда не исчезала, у него был затяжной творческий отпуск.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.36
0.38 94.38
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:02
Спас ангел-хранитель: как Клявер и Костюшкин чудом избежали смертельного ДТП
9:50
«Хотела защитить семью»: Анастасия Сиваева впервые рассказала о разводе
9:39
«Богоборчество»: Михалков о воссоздании умерших актеров с помощью ИИ
9:37
Гроссмейстер Даниэль Народицкий умер в возрасте 29 лет
9:15
Понты остались в прошлом: какую работу получит Блиновская в колонии
8:56
Женщина закопала пережившую Холокост мать во дворе ради ее пенсии

Сейчас читают

«Свобода от России»: в Литве цены на отопление заставляют население сокращать расходы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака
«Я за все благодарен Богу»: 80 лет Никите Михалкову — путь от неудач в школе до мировой славы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео