Вклад Никиты Михалкова в российскую культуру сложно переоценить. Его картины почитаемы во всем мире и брали высшие награды киноиндустрии, в том числе Венецианского льва и «Оскар». Но в судьбе легендарного режиссера было и немало поворотных моментов.

Как оглушительная слава чуть не оборвала карьеру Никиты Михалкова на самом старте и кому он открыл двери в мир большого кино — расскажет наш корреспондент Александр Надсадный.

Перед этой съемкой волновались, кажется, все, кроме самого героя интервью. Никита Михалков появился с горячим кофе в руке и с широкой улыбкой, и на площадке сразу стало уютней.

«В зависимости от того, как создана атмосфера, зависит то, насколько то, что вы делаете, может коснуться других людей — это принципиально важно», — заявил Герой Труда РФ, народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков.

Пришел, увидел, обаял — именно такой эффект на всех, кто рядом, производит Михалков.

«Это человек, который безумно влюблен в артиста. Может быть, это главная его характеристика», — отметил Юрий Стоянов.

Даже злодеи в его исполнении получались очень обаятельными, но при этом убедительными: и разбойник с большой дороги в «Свой среди чужих, чужой среди своих», и барин Паратов из «Жестокого романса», и спекулянт-проводник из «Вокзала для двоих».

Казалось, что стать большим художником ему было предначертано судьбой. Дед, знаменитый живописец Петр Кончаловский, с самого детства забирал их с братом Андреем на все лето на дачу. Те мгновения маленького счастья Михалков навсегда сохранил для зрителей.

«Мне кажется, что Никита Сергеевич вообще режиссировал свою жизнь. Кино, его фильмы, его актерские работы — это лишь часть его жизни. То есть он такой режиссер своей судьбы», — сообщил российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский.

60 лет назад, когда он шагал по Москве, казалось, что все двери открываются перед ним сами, как в метро. Но то, что для Никиты Михалкова было хорошо, для его педагогов оказалось плохо.

После успеха фильма «Я шагаю по Москве» пошел ледяной дождь, и юную кинозвезду отчислили из Щукинского училища, тогда окном в мир кино стал ВГИК.

Когда закрылась дверь Щукинского училища, он в прямом смысле лез через окно, которое для отчисленного Никиты Михалкова тайком открывал однокурсник и близкий друг Николай Бурляев.

«Мы практиковались, делали самостоятельные отрывки. Он меня попросил, чтобы я у него сыграл. И я сыграл, ему поставили оценку „отлично“, и с этого все началось», — отметил народный артист РФ Николай Бурляев.

«Он весельчак, балагур, шутник, он, безусловно, организатор, он человек, который может собрать внимание всех в одну секунду», — добавил народный артист РФ Сергей Гармаш.

Режиссер Михаил Ромм эти качества быстро разглядел и принял Никиту Михалкова в свою мастерскую сразу на второй курс. В исторических стенах ВГИКа и начался длинный путь в большое кино.

«Можно все это делать, но без таланта это может получиться совсем не то. Это то, что, безусловно, есть у Михалкова», — объяснил кинорежиссер, сценарист, народный артист РФ Владимир Хотиненко.

Немногие знают, но прежде чем сесть в режиссерское кресло, народный артист отправился в армию. Во время службы Михалков в буквальном смысле был на краю жизни. На Камчатке при температуре минус 52 градуса он почти замерз. Тогда спасло его чудо.

«Для верующего человека, слава тебе, Господи, за все. Очень много дала мама своей мудростью, говорила: не спрашивай у Господа, «за что?», спрашивай, «зачем?» — отметил Никита Михалков.

После таких испытаний ему казалось совсем легко рисковать на съемочной площадке: до крови разбивать лицо, ложиться под гусеницы танка, не спать несколько суток.

«Он по-настоящему большой русский художник, искренне преданный своей Родине», — подчеркнул народный артист РФ, режиссер, сценарист, продюсер Карен Шахназаров.

Сегодня в павильонах «Мосфильма», где работал Михалков, молодежь приходит подышать киновоздухом и потрогать легендарный реквизит. Народный артист для многих стал примером и многим открыл двери в мир большого кино. В 2013 году он разглядел талант в начинающем актере из Сербии и позвал на роль в своем фильме. Милош Бикович не подвел и действительно стал звездой российского кино.

«Понимаете, говорят, что нет пророка в своей деревне. Если для вас он великий режиссер, то для нас он еще больше», — заявил российский и сербский актер Милош Бикович.

Вот и сейчас Никита Михалков регулярно находит время для актеров в своей Академии, и это при его плотном графике. Спектакли, съемки, мастер-классы — планы в 80 у режиссера грандиозные.

«Как и любого человека, меня интересуют разные вещи. Я не чувствую, что я, так сказать, все сказал», — признался Михалков.

