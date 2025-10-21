У 91-летней Брижит Бардо возникли проблемы с дыханием

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 26 0

Актрису срочно госпитализировали в начале октября.

Как сейчас живет Брижит Бордо

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/392484

Mirror: у 91-летней Брижит Бардо возникли проблемы с дыханием

Легендарная актриса, 91-летняя Брижит Бардо восстанавливается дома в Сен-Тропе после перенесенной операции. Об этом сообщает Mirror.

В начале октября ее срочно доставили в частную больницу в Тулоне. Однако точная причина госпитализации не раскрывается.

«Около девяти утра у Брижитт возникли проблемы с дыханием. Ее дыхание было более прерывистым, чем обычно, но она не теряла сознание. Давайте назовем это кратковременным нарушением дыхания», — рассказал муж актрисы, Бернар д’Ормаль.

По словам супруга, как и все люди в возрасте, Брижит также стала более чувствительной к жаре.

Бардо родилась в Париже в 1934 году и на протяжении десятилетий была в центре внимания публики. Она прославилась еще в 15 лет, появившись на обложке журнала Elle, а мировое признание получила в 1957 году за роль в фильме «И Бог создал женщину».

За свою карьеру она снялась в 47 фильмах, среди которых «Правда», «Презрение», «Вива, Мария!», «Хотите потанцевать со мной?», «Знаменитые любовники». В качестве певицы Бардо записала около 60 песен и участвовала в нескольких мюзиклах.

В 1970-х актриса ушла из кино, навсегда переехав в Сен-Тропе и посвятив себя защите животных, основав собственный фонд. В последние годы Бардо редко появляется на публике, предпочитая частную жизнь.

