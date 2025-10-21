«Кошмарно страдал от рук матери»: женщина зверски убила двухлетнего сына

Дарья Орлова
Этот случай назвали одним из самых ужасных преступлений против детей в истории страны.

Женщина зверски убила двухлетнего сына

Фото: 5-tv.ru

В Британии мать признали виновной в зверском убийстве двухлетнего сына

В Великобритании суд признал Ребекку Шаттлворд виновной в убийстве своего двухлетнего сына Киану Уильямса. Об этом сообщает The Mirror.

«В прошлом я называла ее чудовищем и не отказалась бы от этого слова… Он кошмарно страдал от рук своей матери, которая должна была любить его безоговорочно. Это худший случай жестокого обращения с ребенком, который я когда-либо видела», — рассказала изданию инспектор полиции Бирмингема Марш.

Тело мальчика нашли в январе 2011 года в доме семьи. Эксперты зафиксировали 37 травм, включая перелом черепа и разрыв брюшной полости. По данным следствия, женщина неоднократно избивала сына, предположительно используя металлический прут.

Следователи подчеркнули, что ребенок систематически подвергался домашнему насилию и не получал необходимой медицинской помощи. Суд назначил Шаттлворд наказание в виде 18 лет лишения свободы.

Жители Бирмингема и правозащитные организации выразили возмущение решением суда и действиями органов опеки. Соседи не раз сообщали о жестокости матери, однако вмешательство служб опеки и полиции оказалось запоздалым, что, по словам местных жителей, стоило ребенку жизни.

