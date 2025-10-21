Бурляев назвал Михалкова великим кинорежиссером планеты XX–XXI веков

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 31 0

Режиссер и народный артист РСФСР снял более 30 кинокартин.

Николай Бурляев про Никиту Михалкова

Фото: www.globallookpress.com/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Народный артист РСФСР Никита Михалков является великим кинорежиссером планеты XX–XXI веков. Об этом ТАСС заявил народный артист РФ, писатель и депутат Госдумы Николай Бурляев.

«Никита Сергеевич — не просто выдающийся режиссер, это великий кинорежиссер планеты XX–XXI веков», — подчеркнул Бурляев.

Он добавил, что все современные критики, которые негативно относятся к Михалкову, ему просто завидуют. Депутат также отметил, что не только сам режиссер, но и все представители его рода «служили Господу, Царю и Отечеству».

Кроме того, по словам Бурляева, режиссер, подобно Константину Станиславскому, имеет свою «собственную систему».

Бурляев уверен, что Никита Сергеевич — это выдающаяся, крупнейшая личность.

Михалков известен по ролям в таких фильмах, как «Я шагаю по Москве», «Вокзал для двоих», «Статский советник». В качестве режиссера он выступил более чем в 30 картинах. Он снял: «Сибирский цирюльник», «Свой среди чужих, чужой среди своих» и «Утомленные солнцем». Последняя лента в 1995 году получила премию «Оскар».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Никите Михалкову исполнилось 80 лет.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.36
0.38 94.38
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:14
Экс-адвоката блогера Митрошиной обвинили в мошенничестве на 75 миллионов рублей
13:09
«Оскорбление чувств верующих»: Мизулина о новом тренде подростков с ершиками
13:03
В Индии рыбак погиб после нападения гигантского саргана
13:01
Смертельно опасно? Почему нельзя целовать новорожденного в лицо
12:58
Установлена личность предполагаемого убийцы режиссера Сергея Политика
12:42
Генерация шуток через чат-бот: зумеры боятся говорить с коллегами без помощи ИИ

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака
«Я за все благодарен Богу»: 80 лет Никите Михалкову — путь от неудач в школе до мировой славы
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео