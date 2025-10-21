Нарышкин: Британия и ЕС задействуют против РФ все рычаги, вплоть до терактов

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 36 0

Запад даже не скрывает этого.

Западные страны используют терроризм против России

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о намерениях Великобритании и стран ЕС задействовать все возможные рычаги влияния на Россию, включая организацию террористических операций.

Он объявил об этом на заседании совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ 21 октября.

Нарышкин подчеркнул, что Великобритания и ведущие страны Евросоюза применяют широкий спектр мер против России. По его словам, эти меры варьируются от экономического давления до организации террористических актов и военных ударов с использованием украинских прокси.

Нарышкин отметил, что США и Великобритания фактически открыто используют террористические группировки для расширения своего влияния.

Он также указал на то, что «неприкасаемых больше нет», говоря об угрозах введения высоких пошлин даже для ближайших союзников.

В этот же день заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что страны ЕС и НАТО активно работают на срыв существующих договоренностей, однако Россия научилась противостоять этим вызовам.

Рябков добавил, что Россия и США продолжают анализировать результаты недавнего телефонного разговора между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ЕС подготовил 19-й пакет антироссийских санкций.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.36
0.38 94.38
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:50
«Мы слишком часто ищем его в деньгах»: Ричард Гир раскрыл свой секрет счастья
14:49
Вот-вот рухнет? Гробница Тутанхамона находится в критическом состоянии
14:41
Убийца режиссера Сергея Политика попал на камеры видеонаблюдения
14:27
Детям раздали конфеты с начинкой в виде игл в преддверии Хэллоуина
14:21
«Воспитательная работа»: Кончаловский о влиянии Никиты Михалкова на свою жизнь
13:56
«Появилась она»: в блоге Самойловой озвучена причина развода с Джиганом

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака
«Я за все благодарен Богу»: 80 лет Никите Михалкову — путь от неудач в школе до мировой славы
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео