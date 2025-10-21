ЕС подготовил 19-й пакет антироссийских санкций

Рестрикции в основном затронут энергетику. Цель ЕС — поскорее отказаться от российского газа.

Европейские чиновники, похоже, закончили работу над 19-м пакетом антироссийских санкций, и, по словам Каи Каллас, эти ограничения могут быть согласованы уже на этой неделе.

Она же рассказала, что санкции в первую очередь коснутся энергетического сектора России. То есть чиновники в Брюсселе хотят максимально ускорить процесс отказа от российского газа.

Кроме того, заносят в черный список 118 танкеров, якобы входящих в так называемый «теневой флот».

