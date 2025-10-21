Снова может читать: слепой британке восстановили зрение с помощью чипа

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 20 0

Технологии помогают людям с ограничением здоровья вести привычный образ жизни.

Возможно ли вернуть зрение слепому человеку

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: Слепой британке восстановили зрение с помощью крошечного чипа

Британка, 70-летняя Шейла Ирвин, смогла снова читать и писать благодаря миниатюрному бионическому чипу, установленному за ее сетчаткой. Женщина страдала поздней стадией сухой формы возрастной макулярной дегенерации и почти полностью потеряла центральное зрение. Об этом сообщает Mirror.

Чип размером два на два миллиметра подключен к очкам дополненной реальности с видеокамерой, которая передает изображение на карманный компьютер. Компьютер преобразует информацию в электрические сигналы, поступающие на зрительный нерв, что позволяет мозгу воспринимать картинку.

«До имплантации в глазах были два черных диска, а окружающее пространство искажалось. Научиться читать заново непросто, но чем больше времени уделяешь этому, тем лучше получается», — рассказала Ирвин.

Операция включала витрэктомию и установку чипа под центром сетчатки. По результатам исследования, опубликованного в New England Journal of Medicine, 84% участников эксперимента смогли читать буквы и слова с помощью устройства, тогда как до установки чипа многие не различали верхнюю строку таблицы для проверки зрения.

Махи Мукит, старший консультант по витреоретинальным заболеваниям в Moorfields, отметил, что технология открывает новую эру искусственного зрения и значительно повышает качество жизни пациентов.

«Теперь люди с ограничением по зрению могут вести привычный образ жизни, читать книги, разгадывать кроссворды и заниматься любимыми делами», — добавил он.

Чип активируется только при надевании очков, не вызывает боли и не имеет ограничений по времени использования.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.36
0.38 94.38
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:14
Экс-адвоката блогера Митрошиной обвинили в мошенничестве на 75 миллионов рублей
13:09
«Оскорбление чувств верующих»: Мизулина о новом тренде подростков с ершиками
13:03
В Индии рыбак погиб после нападения гигантского саргана
13:01
Смертельно опасно? Почему нельзя целовать новорожденного в лицо
12:58
Установлена личность предполагаемого убийцы режиссера Сергея Политика
12:42
Генерация шуток через чат-бот: зумеры боятся говорить с коллегами без помощи ИИ

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака
«Я за все благодарен Богу»: 80 лет Никите Михалкову — путь от неудач в школе до мировой славы
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео