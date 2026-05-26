Два подростка погибли при пожаре в Алтайском крае

В Алтайском крае двое несовершеннолетних погибли в результате пожара в сарае. Об этом сообщило региональное МЧС в канале в мессенджере в МАКС.

Инцидент произошел в райцентре Поспелиха. По имеющейся информации, двое подростков 12-13 лет часто проводили свободное время в заброшенной постройке. Когда начался пожар, дети не смогли вовремя выбраться из горящего здания и погибли.

В ведомстве уточнили, что огонь охватил 80 квадратных метров. Пламя уже потушили, задействовав шесть машин.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов, а также эксперты, которые устанавливают причину возгорания. Также полицейские опрашивают возможных свидетелей.

Ранее пять человек погибли при пожаре в подмосковном Евсеево. Среди жертв — дети. По предварительным данным, это мальчик 12 лет и девочка шести-восьми лет. Возгорание произошло в частном доме садового некоммерческого товарищества «Текстильщик-2». Обстоятельства трагедии тоже выясняют.

