Генерация шуток через чат-бот: зумеры боятся говорить с коллегами без помощи ИИ

Daily mail: зумеры боятся говорить с коллегами без помощи ИИ

Новое исследование показало, что почти половина представителей поколения зумеров испытывает дискомфорт при общении с коллегами без поддержки искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно данным, молодые британцы в возрасте от 16 до 28 лет чаще готовят свои профессиональные беседы с помощью чат-ботов, таких как ChatGPT и Google Gemini, чем полагаются на собственные навыки коммуникации.

Платформа Nova уточняет, что около 45% опрошенных регулярно используют ИИ для подготовки к совещаниям, нетворкингу или отправке рабочих сообщений. При этом мужчины чаще прибегают к помощи технологий на работе, чем женщины, хотя более половины женщин-зумеров также используют ИИ для составления деловой переписки.

Исследование выявило, что молодые сотрудники часто практикуются в диалогах с чат-ботом, придумывают заготовленные шутки и проверяют, какие комментарии будут уместны, прежде чем общаться с реальными людьми.

Более четверти респондентов признались, что полностью теряются на встречах без поддержки ИИ, а около 29% испытывают социальную тревожность при обычных разговорах.

Андреа Марино, генеральный директор Nova, подчеркнул, что пандемия COVID, удаленная работа и искусственный интеллект полностью изменили способы общения молодых специалистов. По его словам, несмотря на цифровую активность, многие теряют уверенность в реальном общении.

Тренер по ораторскому искусству Сьюзи Эшфилд призвала молодых специалистов больше практиковаться в живом общении.

«Уверенность в разговоре формируется с практикой. Чем больше времени вы проводите за экраном, тем сложнее говорить четко и убедительно. Люди, которые умеют уверенно общаться в реальной жизни, всегда будут выделяться», — отметила она.

