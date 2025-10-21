Детям раздали конфеты с начинкой в виде игл в преддверии Хэллоуина

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Родителей призвали быть бдительнее.

Опасность Хэллоуина для детей

Фото: 5-tv.ru

В американском штате Техас полиция начала расследование после обнаружения швейных игл в конфетах, раздававшихся детям на мероприятии в Независимом школьном округе. Об этом сообщает People.

«В службу доставки также поступали звонки от других родителей, которые сообщали, что нашли булавки в принесенных домой конфетах», — заявили в полиции, добавив, что «настоятельно рекомендуют всем тщательно проверять все конфеты, купленные сегодня на параде».

Сообщается, что опасные сладости были найдены в трех разных домах. По информации правоохранителей, это не единичный случай: родители выявляли иглы в конфетах, раздававшихся в разных частях территории проведения парада.

Полиция штата Техас призвала жителей быть внимательными и проверять все конфеты, полученные на празднике, чтобы избежать травм.

Ранее в испанском городе Террасса власти временно запретили усыновление черных кошек из приютов. Ограничение действует с 6 октября по 10 ноября, сообщает The Thaiger.

Решение связано с опасением, что в период подготовки к празднованию Дня всех святых животные могут стать жертвами ритуалов или традиций, угрожающих их безопасности.

Заместитель мэра Ноэль Дуке отметил, что цель мер — предотвратить импульсивное усыновление, когда люди поддаются моде или праздничному настроению, не задумываясь о долгосрочной ответственности за питомцев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

