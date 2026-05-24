Мужчина выстрелил в 11-летнего уличного музыканта в Петербурге

Злоумышленник решил наказать ребенка, применив оружие.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эльмира Закирова

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 38-летнего мужчину, который выстрелил из пневматического ружья в 11-летнего мальчика, игравшего на саксофоне. Как рассказала 5-tv.ru очевидец происшествия Кристина, у ребенка все лицо было в крови.

Инцидент произошел в Минском переулке — прямо напротив Мариинского театра. Мальчик стоял на улице и играл на музыкальном инструменте. Это сильно не понравилось жителю соседнего дома, который решил наказать ребенка, выстрелив в него из окна своей квартиры.

«У мальчика все лицо было в крови. Возле него стоял мужчина, потом еще подошли люди. Мальчик никакого звука не издавал, не кричал, не плакал. Он просто стоял в шоке», — поделилась девушка.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале, ребенка экстренно госпитализировали. Сотрудники полиции уже задержали подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Балашихе мужчина избил несовершеннолетнюю дочь в лифте многоквартирного дома. Полиция уже возбудила уголовное дело по факту истязания ребенка.

