Сборщик шишек дважды смог дать отпор медведю в Приморье

Дарья Орлова
Он пытался напугать зверя, но избежать столкновения с ним так и не смог.

Как пережить атаку медведя

Фото: © РИА Новости/Р. Дормидонтов

В Приморском крае 49-летний сборщик шишек выжил после нападения медведя в лесу. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе Находкинской городской больницы.

«49-летний сборщик шишек столкнулся со зверем примерно в восьми километрах от села Лазо. Мужчина пытался напугать зверя, но атаки избежать не удалось», — говорится в публикации.

По информации медиков, животное не стало добивать пострадавшего, что позволило ему выбраться из леса и самостоятельно добраться до медицинского учреждения. Врачи оказали помощь, и сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

Сборщик шишек рассказал, что это уже второй случай нападения медведя за его жизнь: первый произошел примерно десять лет назад, тогда он также получил травмы, но был спасен.

Ранее в Японии спортсмен во время тренировочной пробежки столкнулся с двумя медведями в лесу, сообщает CNN. Пострадавший рассказал, что заметил животных в кустах и пытался медленно отойти, но один из медведей внезапно напал. Зверь был взрослым и весил не менее 60–70 килограммов.

Мужчина пытался защитить лицо. Первый медведь вцепился ему в руку и повалил на землю, второй ранил ногу. Несмотря на страх и сильную боль, спортсмен не растерялся и отбивался, пока хищники не оставили его и не скрылись в лесу.

