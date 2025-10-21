Убийца режиссера Сергея Политика попал на камеры видеонаблюдения

Убийство режиссера и оператора Сергея Политика зафиксировали камеры видеонаблюдения. Кадры происшествия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На видео видно, как режиссер распылил газовый баллончик в сторону мужчины, после чего тот достал нож и нанес Политику удар в область груди.

Предполагаемый нападавший — 33-летний уроженец Армении Армен С. Камеры зафиксировали, как он вместе с друзьями заходит в подъезд, где вскоре произошел конфликт. После нападения злоумышленник скрылся с места преступления.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

