Убийца режиссера Сергея Политика попал на камеры видеонаблюдения

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 26 0

После нападения подозреваемый скрылся с места преступления.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Убийство режиссера и оператора Сергея Политика зафиксировали камеры видеонаблюдения. Кадры происшествия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На видео видно, как режиссер распылил газовый баллончик в сторону мужчины, после чего тот достал нож и нанес Политику удар в область груди.

Предполагаемый нападавший — 33-летний уроженец Армении Армен С. Камеры зафиксировали, как он вместе с друзьями заходит в подъезд, где вскоре произошел конфликт. После нападения злоумышленник скрылся с места преступления.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что был убит известный петербургский архитектор Александр Супоницкий — автор проектов станции метро «Горьковская», Невской ратуши и комплекса «ПИК». По предварительным данным, к преступлению может быть причастен топ-менеджер компании, с которой у архитектора был заключен многомиллионный контракт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.36
0.38 94.38
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:50
«Мы слишком часто ищем его в деньгах»: Ричард Гир раскрыл свой секрет счастья
14:49
Вот-вот рухнет? Гробница Тутанхамона находится в критическом состоянии
14:41
Убийца режиссера Сергея Политика попал на камеры видеонаблюдения
14:27
Детям раздали конфеты с начинкой в виде игл в преддверии Хэллоуина
14:21
«Воспитательная работа»: Кончаловский о влиянии Никиты Михалкова на свою жизнь
13:56
«Появилась она»: в блоге Самойловой озвучена причина развода с Джиганом

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака
«Я за все благодарен Богу»: 80 лет Никите Михалкову — путь от неудач в школе до мировой славы
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео