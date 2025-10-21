Отца Илона Маска встретили чак-чаком в Казани

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

Эррол Маск оценил развитие местной ИТ-сферы.

Что отец Илона Маска делает в России

Фото: www.globallookpress.com/Nemyshev Vyacheslav

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Отец американского миллиардера Илона Маска — предприниматель Эррол Грэм Маск — прибыл в Казань, чтобы ознакомиться с развитием ИТ-отрасли региона. Об этом сообщает RT в Telegram-канале. В аэропорту столицы Татарстана гостя встретили по традиции — с чак-чаком.

В пресс-службе ИТ-парка рассказали, что во время визита Эррол Маск посетил ИТ-парк на Петербургской улице и ИТ-парк имени Башира Рамеева, где ему представили ключевые направления развития цифровых технологий в республике.

По словам Маска-старшего, его впечатлили местные университеты и активный рост интереса к искусственному интеллекту. Он также отметил, что Илон Маск, возможно, приедет в Россию в обозримом будущем.

«Возможно, приедет еще раз. Илон постоянно в движении, он постоянно летает. Так что, знаете, вполне возможно, что он окажется здесь», — заявил Эррол Маск.

Ранее предприниматель поделился своим мнением о российских городах. Он отметил, что Москва является самой впечатляющей столицей мира и превосходит даже Лондон и Вашингтон.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.36
0.38 94.38
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:56
В Турции после развода суд обязал мужчину платить алименты на котов
17:53
Дженнифер Лопес пытается вернуть Аффлека с помощью колдовства и астрологии
17:43
В Южной Корее девушка пыталась сжечь таракана из самодельного огнемета и убила соседку
17:36
Много темных пятен: адвокат о перспективах дела об убийстве режиссера Сергея Политика
17:32
«Совершенно разные цели»: как и зачем злоумышленники взламывают аккаунты звезд
17:26
Медсестра выбросила гранату из окна больницы в Новосибирске

Сейчас читают

Убийца режиссера Сергея Политика попал на камеры видеонаблюдения
«Появилась она»: в блоге Самойловой озвучена причина развода с Джиганом
Спас ангел-хранитель: как Клявер и Костюшкин чудом избежали смертельного ДТП
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео