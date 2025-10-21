«Мы слишком часто ищем его в деньгах»: Ричард Гир раскрыл свой секрет счастья

Ричард Гир: мой секрет счастья заключается в радости простым вещам

Актер Ричард Гир, которому недавно исполнилось 76 лет, рассказал, что спустя полвека в Голливуде он по-прежнему находит покой и радость в простых вещах — семье, природе и сострадании. Об этом сообщает People.

Звезда фильма «Красотка» уже более 40 лет исповедует буддизм. По его словам, интерес к духовным практикам возник у него в возрасте 30 лет.

«Это не было каким-то конкретным событием. Просто в какой-то момент я задал себе вопросы: зачем я здесь, что имеет смысл, что долговечно?» — рассказал он в беседе с изданием.

В новом документальном фильме «Мудрость счастья», который Гир спродюсировал, он исследует учения Далай-ламы и размышляет о том, как люди могут стать по-настоящему счастливыми.

«Все хотят счастья, но как его обрести? Мы слишком часто ищем его в деньгах или вещах. Но подлинная радость приходит, когда мы проявляем доброту и сострадание», — поделился актер.

Гир уверен, что именно эти качества делают человека по-настоящему живым.

«Мы чувствуем себя лучше, когда ведем себя по-доброму. Да, это помогает другим, но еще больше обогащает нас самих», — отметил он.

Говоря о личном счастье, актер признается, что чувствует его дома рядом с женой, испанской публицисткой Алехандрой Сильвой, и детьми.

«Я смотрю в окно и благодарен за деревья, сад, книги, гитару, пианино, за то, что внизу — моя прекрасная жена, а дети здоровы. Вот и все. Это ключ к моему счастью», — раскрыл секрет актер.

Ричард Гир остается не только символом голливудского обаяния, но и примером человека, для которого внутреннее развитие важнее славы. Он активно занимается благотворительностью и поддерживает гуманитарные инициативы.

