Учителя из Новосибирска отправили в колонию за насилие над школьницей

|
Дарья Орлова
Экс-педагога признали виновным сразу по нескольким статьям — за надругательство над несовершеннолетней и хранение взрывчатых веществ без разрешения.

Учителя отправили в колонию за насилие над школьницей

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Советский районный суд Новосибирска назначил бывшему школьному учителю наказание в виде 13 лет и четырех месяцев колонии строгого режима. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции региона.

Следствие установило, что с мая по декабрь 2023 года мужчина, работавший учителем в школе, неоднократно совершал насильственные действия в отношении своей ученицы, которой не было 14 лет. Всего ему инкриминировали пять эпизодов преступлений сексуального характера.

Помимо этого, при обыске в доме обвиняемого сотрудники правоохранительных органов обнаружили около 500 граммов пороха. Документов на хранение взрывчатых веществ у учителя не было.

Ранее в Архангельске семиклассница опоздала на занятия после того, как в автобусе к ней начал приставать кондуктор. Об этом сообщает 5-tv.ru. По данным источника, инцидент произошел утром, когда девочка направлялась в школу. Испуганная школьница рассказала о случившемся.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

