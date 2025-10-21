Учителя из Новосибирска отправили в колонию за насилие над школьницей

Советский районный суд Новосибирска назначил бывшему школьному учителю наказание в виде 13 лет и четырех месяцев колонии строгого режима. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции региона.

Следствие установило, что с мая по декабрь 2023 года мужчина, работавший учителем в школе, неоднократно совершал насильственные действия в отношении своей ученицы, которой не было 14 лет. Всего ему инкриминировали пять эпизодов преступлений сексуального характера.

Помимо этого, при обыске в доме обвиняемого сотрудники правоохранительных органов обнаружили около 500 граммов пороха. Документов на хранение взрывчатых веществ у учителя не было.

