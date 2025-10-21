«Пример преданного служения»: Путин поздравил Михалкова с 80-летием

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 29 0

Работы режиссера были отмечены как уникальные.

Как Путин поздравил Михалкова с юбилеем

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Владимир Путин поздравил Никиту Михалкова с 80-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР, режиссера Никиту Михалкова с 80-летием, назвав его примером преданного служения своему делу, Отечеству и людям. Поздравительная телеграмма опубликована в Telegram-канале Союза кинематографистов РФ.

«Ваши творческие работы, уникальный созидательный вклад в развитие российского киноискусства, многогранная общественная, просветительская, образовательная деятельность — пример преданного служения своему делу, Отечеству, людям», — говорится в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал об инциденте, произошедшем на юбилее Михалкова. Об этом писал 5-tv.ru. Российского лидера облил красным вином один из друзей народного артиста РСФСР.

По словам российского лидера тот человек извинялся и даже пообещал бросить пить, однако, как известно президенту, слово свое не сдержал - хотя и употребляет теперь спиртное, не превышая нормы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.36
0.38 94.38
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:56
В Турции после развода суд обязал мужчину платить алименты на котов
17:53
Дженнифер Лопес пытается вернуть Аффлека с помощью колдовства и астрологии
17:43
В Южной Корее девушка пыталась сжечь таракана из самодельного огнемета и убила соседку
17:36
Много темных пятен: адвокат о перспективах дела об убийстве режиссера Сергея Политика
17:32
«Совершенно разные цели»: как и зачем злоумышленники взламывают аккаунты звезд
17:26
Медсестра выбросила гранату из окна больницы в Новосибирске

Сейчас читают

Убийца режиссера Сергея Политика попал на камеры видеонаблюдения
«Появилась она»: в блоге Самойловой озвучена причина развода с Джиганом
Спас ангел-хранитель: как Клявер и Костюшкин чудом избежали смертельного ДТП
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео