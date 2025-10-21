«Пример преданного служения»: Путин поздравил Михалкова с 80-летием

Владимир Путин поздравил Никиту Михалкова с 80-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР, режиссера Никиту Михалкова с 80-летием, назвав его примером преданного служения своему делу, Отечеству и людям. Поздравительная телеграмма опубликована в Telegram-канале Союза кинематографистов РФ.

«Ваши творческие работы, уникальный созидательный вклад в развитие российского киноискусства, многогранная общественная, просветительская, образовательная деятельность — пример преданного служения своему делу, Отечеству, людям», — говорится в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал об инциденте, произошедшем на юбилее Михалкова. Об этом писал 5-tv.ru. Российского лидера облил красным вином один из друзей народного артиста РСФСР.

По словам российского лидера тот человек извинялся и даже пообещал бросить пить, однако, как известно президенту, слово свое не сдержал - хотя и употребляет теперь спиртное, не превышая нормы.

