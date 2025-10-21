Путину представили отчет о проектах Росприроднадзора

Эфирная новость 23 0

Президент встретился с главой ведомства Светланой Радионовой.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Росприроднадзор выявляет 85% нарушений благодаря снимкам из космоса. Об этом на встрече с Владимиром Путиным доложила глава ведомства Светлана Радионова.

Она подчеркнула: в планах сделать так, чтобы такие фотографии стали юридически значимым доказательством в суде. Это, по ее словам, снизит нагрузку на инспекторов и повысит эффективность надзора, особенно в трудно-доступных регионах.

Президент поинтересовался, как следят за сокращением выбросов.

«Светлана Геннадьевна, вредные выбросы в атмосферу — у нас программа существует соответствующая по двенадцати городам и так далее. Мы отчитываемся чем: вложенными деньгами в оборудование или реальным сокращением выбросов?» — спросил Путин.

«Сейчас предприятия заявляют нам о своих реализованных мероприятиях. Мы проверяем планы мероприятий, и потом по результатам годовой работы оборудования, по анализу всего этого мы можем сказать, выполнили они их фактически или нет. Вот сейчас пошли первые отчеты, и в следующем году мы фактически будем первый раз за год смотреть результаты инструментального контроля. Конечно, мы ждем, когда они оборудуют себя датчиками, и мы сможем получать это в режиме онлайн, потому что документальные отчеты нас не очень устраивают», — сообщила Светлана Радионова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Светлана Радионова также доложила Владимиру Путину о реализации проекта «Медвежий патруль» — его еще называют президентским, потому что старт ему дал глава государства. За пять лет работы спасено более 25 белых медведей в Арктике. В этом году не было ни одной конфликтной ситуации с хищниками. Охота на них в России запрещена. В планах — участие в международной встрече по охране полярного медведя в Гренландии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.36
0.38 94.38
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:30
В России впервые выписан штраф за рекламу в запрещенной соцсети
19:21
«Стараюсь доводить все до конца»: Михалков о работе над сложными эпизодами фильмов
19:09
ФСБ задержала шпиона украинской разведки в Москве
18:53
Умер известный по «Идеальному незнакомцу» продюсер и режиссер Энрик Каналс
18:50
Путин наградил Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного
18:40
«Нужна серьезная подготовка»: Песков о сроках новой встречи Путина и Трампа

Сейчас читают

Много темных пятен: адвокат о перспективах дела об убийстве режиссера Сергея Политика
Убийца режиссера Сергея Политика попал на камеры видеонаблюдения
Спас ангел-хранитель: как Клявер и Костюшкин чудом избежали смертельного ДТП
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео