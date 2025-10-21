Путину представили отчет о проектах Росприроднадзора

Росприроднадзор выявляет 85% нарушений благодаря снимкам из космоса. Об этом на встрече с Владимиром Путиным доложила глава ведомства Светлана Радионова.

Она подчеркнула: в планах сделать так, чтобы такие фотографии стали юридически значимым доказательством в суде. Это, по ее словам, снизит нагрузку на инспекторов и повысит эффективность надзора, особенно в трудно-доступных регионах.

Президент поинтересовался, как следят за сокращением выбросов.

«Светлана Геннадьевна, вредные выбросы в атмосферу — у нас программа существует соответствующая по двенадцати городам и так далее. Мы отчитываемся чем: вложенными деньгами в оборудование или реальным сокращением выбросов?» — спросил Путин.

«Сейчас предприятия заявляют нам о своих реализованных мероприятиях. Мы проверяем планы мероприятий, и потом по результатам годовой работы оборудования, по анализу всего этого мы можем сказать, выполнили они их фактически или нет. Вот сейчас пошли первые отчеты, и в следующем году мы фактически будем первый раз за год смотреть результаты инструментального контроля. Конечно, мы ждем, когда они оборудуют себя датчиками, и мы сможем получать это в режиме онлайн, потому что документальные отчеты нас не очень устраивают», — сообщила Светлана Радионова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Светлана Радионова также доложила Владимиру Путину о реализации проекта «Медвежий патруль» — его еще называют президентским, потому что старт ему дал глава государства. За пять лет работы спасено более 25 белых медведей в Арктике. В этом году не было ни одной конфликтной ситуации с хищниками. Охота на них в России запрещена. В планах — участие в международной встрече по охране полярного медведя в Гренландии.

