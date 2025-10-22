Автомошенники обманули страховщиков на 170 миллионов рублей

Банда инсценировала аварии и представляла в страховые компании поддельные документы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru

Аферисты в Петербурге обманули страховщиков на КАСКО на 170 миллионов рублей

Банду автомошенников, которые обманули страховые компании на 170 миллионов рублей, задержали в Петербурге.

Всего задержаны 12 подозреваемых. Они получали крупные компенсации за аварии, которые сами же инсценировали.

Аферисты брали иномарки, застрахованные по КАСКО, съезжали на них в кювет и врезались в дерево. С места происшествия машину увозил свой же эвакуатор. А в страховую компанию предоставлялись поддельные документы о повреждениях и участниках ДТП.

Скорее всего, такая схема просто не могла бы работать без своих людей в страховых. Поэтому уже начаты внутренние проверки. А на момент задержаний у членов преступной группировки изъяли 35 машин.

