«Герой в банной шапке»: экс-депутат обстрелял отдыхающих у озера в Башкирии

Экс-депутат в трусах и шапке открыл стрельбу по отдыхающим у озера в Башкирии

В Башкирии показатель потребления алкоголя в принципе сопоставим с средним по России — 7,5 литра. Но на днях там произошла история, в которой именно алкоголь сыграл существенную роль.

На пляже началась перестрелка после конфликта двух компаний, в каждой из которых оказался человек, уверенный, что он стал хозяином жизни. С одной стороны — дебошир и активист с корочкой некой общественной организации, с другой — местные авторитетные хулиганы. Чем все закончилось, показал корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Семь часов утра. Облаченный лишь в трусы и шапку, общественник из Башкирии устроил настоящий террор на берегу Голубого озера. Ему не понравилось поведение других отдыхающих.

Мужчина ловко одной рукой атаковал оппонентов из газового баллончика, другой вел огонь из травматического пистолета.

На кадрах раны на теле одного из пострадавших, Владислава Роганова. На озеро он приехал вместе с друзьями.

«Открыли двери, включили музыку. В течение четырех минут подошли молодые люди — вон оттуда. Начали нам говорить: выключайте музыку и быстро уезжайте отсюда», — поделился мужчина.

Личности этих двоих установили быстро — это некто Владимир Коротков и 27-летний Артем Ананьев, бывший районный депутат, а теперь обладатель удостоверения члена «Комитета по противодействию коррупции», полученного всего четыре дня назад.

«Обещаю оказывать поддержку нуждающимся. Помочь укреплению государственности. Мы будем актуальны для нашего времени», — заверял на видео общественник.

Судя по всему, не успев толком изучить обязанности, Ананьев решил воспользоваться служебным положением, козырнув удостоверением перед оппонентами. Когда это не помогло, достал пистолет.

Соперники оказались тоже не промах. Судя по кадрам, на озеро они приехали навеселе. Ананьев с пистолетом их только раззадорил.

«Да, я, может, кричал, давай с тобой подеремся, но это было на адреналине, на эмоциях после того, попали мне в ногу и копчик. Но никто не прикоснулся к нему, никакую физическую силу не применил, не толкнул, не ударил его. Мы просто хотели с друзьями отдохнуть, кайфануть», — утверждал Роганов.

Стрелявший — в этом банном комплексе гость постоянный, видимо, поэтому сотрудники теперь за него заступаются.

«Он постоянный клиент у нас, он постоянно бывает, он всегда вроде адекватный был. <…> Он трезвый всегда», — уверяли сотрудники комплекса.

«А в этот день он, может, выпил?» — спросил корреспондент.

«Нет, нет. Мы пьяных сюда вообще не пускаем», — ответили в комплексе.

В итоге «герой» в банной шапке был задержан полицией, против него возбудили уголовное дело за хулиганство. Вот что он успел написать в соцсетях в свое оправдание: «Предполагаю, что они находились в состоянии наркотического опьянения. <…> Все мои действия были вызваны необходимостью защищать свою жизнь».

Выяснять, прав ли Ананьев, теперь будут следователи. Но за ним уже тянется шлейф скандалов — известно, что ранее он уже попадал в нехорошие истории с применением силы. Теперь в его арсенале появилась и красная корочка. Весомый аргумент.

