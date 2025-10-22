Уже скоро: когда перестанет действовать автопродление водительских прав

Автопродление водительских прав перестанет действовать с 1 января 2026 года

Автоматическое продление водительских удостоверений, введенное в России в 2022 году, прекратит действовать с 1 января 2026 года. Об этом ТАСС сообщил ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.

Эксперт пояснил, что согласно действующим нормам продлеваются на три года водительские удостоверения, срок которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года.

«Если действие водительского удостоверения истекает, например, 31 декабря 2025 года, то оно будет действительно по 30 декабря 2028 года. Но если срок действия прав истекает с 1 января 2026 года, то автоматического продления не будет», — отметил Зокиров.

Он также напомнил, что водителям, уже воспользовавшимся автопродлением, необходимо знать дату, когда документ должен был стать недействительным. Это позволит своевременно обратиться за новым удостоверением и избежать нарушений.

Специалист пояснил, что дата продления указывается непосредственно в водительском удостоверении. Он добавил, что если срок действия прав должен был истечь 1 января 2023 года, то документ продлевался с последнего дня действия — с 31 декабря 2022 года — до 31 декабря 2025 года. Таким образом, с 1 января 2026 года такое удостоверение будет считаться недействительным.

