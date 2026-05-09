«Наш долг»: Путин призвал пресекать попытки фальсификации событий Второй мировой войны

Александр Афонин
Глава государства назвал общим долгом не допустить оправдание геноцида граждан СССР.

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Сегодня важно пресекать попытки фальсификации событий Второй мировой войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе торжественного приема в Кремле по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Важно жестко пресекать попытки фальсификации событий Второй мировой войны, героизации нацистов и коллаборационистов. На их совести невыносимые страдания и гибель миллионов мирных жителей. Наш долг — не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других злодеяний нацистских преступников», — уточнил глава государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин выступил с речью на параде Победы в Москве. В частности, российский лидер заявил, что подвиг народа СССР доказал силу преданности Родине, которая может объединить миллионы граждан. Президент отметил, что во время Великой Отечественной войны люди встали на защиту страны единым фронтом.

При этом глава государства подчеркнул, что русский характер и сила духа помешали нацистам истребить народы СССР. По его словам, эти качества с особой мощью проявляются в самые трудные для Отечества времена.

