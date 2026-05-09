Новейший комплекс С-500 «Прометей» показали на параде в Москве

Лилия Килячкова
Система обладает по-настоящему выдающимися техническими характеристиками.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Тема:
День Победы 9 Мая

Во время трансляции парада Победы на Красной площади в Москве 9 мая впервые продемонстрировали новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей».

Комментируя прохождение боевой техники, диктор особо подчеркнул, что представленная система обладает по-настоящему выдающимися техническими характеристиками. В частности, «Прометей» способен осуществлять уничтожение баллистических и аэродинамических объектов на экстремально больших высотах.

Прямая трансляция Парада Победы в Москве была показана по всему миру. Трансляцию парада на YouTube вели британские газеты The Sun и The Telegraph, немецкое издание Welt, китайский телеканал CGTN, гонконгская газета South China Morning Post, а также агентство Associated Press. К показу также присоединились и индийские медиа. В прямом эфире парад продемонстрировали Firstpost, Hindustan Times, Times Now и CNBC TV18.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Саур-Могиле в ДНР развернули самое большое Знамя Победы в мире.

