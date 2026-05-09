Новейший комплекс С-500 «Прометей» показали на параде в Москве

Система обладает по-настоящему выдающимися техническими характеристиками.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Во время трансляции парада Победы на Красной площади в Москве 9 мая впервые продемонстрировали новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей».
Комментируя прохождение боевой техники, диктор особо подчеркнул, что представленная система обладает по-настоящему выдающимися техническими характеристиками. В частности, «Прометей» способен осуществлять уничтожение баллистических и аэродинамических объектов на экстремально больших высотах.
Прямая трансляция Парада Победы в Москве была показана по всему миру. Трансляцию парада на YouTube вели британские газеты The Sun и The Telegraph, немецкое издание Welt, китайский телеканал CGTN, гонконгская газета South China Morning Post, а также агентство Associated Press. К показу также присоединились и индийские медиа. В прямом эфире парад продемонстрировали Firstpost, Hindustan Times, Times Now и CNBC TV18.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Саур-Могиле в ДНР развернули самое большое Знамя Победы в мире.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 9 мая
- Школьник после Парада Победы в Петербурге спел «Ленинградские мальчишки»
- 9 мая
- Путин: нельзя допускать пересмотр итогов трибунала в Нюрнберге
- 9 мая
- Путин: Москва никогда не делила победу в ВОВ на свою и чужую
- 9 мая
- «Всем нам победы!» — SHAMAN поздравил россиян с 9 Мая
- 9 мая
- Путин заявил, что предки завещали нам беречь и защищать мир
- 9 мая
- На Саур-Могиле в ДНР развернули самое большое Знамя Победы в мире
- 9 мая
- Никто не забыт: прямая трансляция празднования 9 Мая в России и за рубежом
- 9 мая
- Путин произнес тост за поколение победителей и дружбу стран и народов
- 9 мая
- Парад Победы в Москве показали в прямом эфире по всему миру
- 9 мая
- Парад Победы на Дворцовой площади Петербурга
Читайте также
87%
Нашли ошибку?