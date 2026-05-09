Школьник после Парада Победы в Петербурге спел «Ленинградские мальчишки»

Мальчик также маршировал с собранностью и солдатской выправкой, исполняя символическую композицию, посвященную памяти о Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда.

В Санкт-Петербурге после Парада Победы на видео попал мальчик, который шел в военной форме и пел песню «Ленинградские мальчишки». Кадры публикует 5-tv.ru.

Школьник по имени Вася вместе с мамой возвращался с праздничного мероприятия. Мальчик маршировал с собранностью и солдатской выправкой, исполняя композицию, посвященную памяти о Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда.

Песня «Ленинградские мальчишки» была создана в 1970 годах и стала частью культурного наследия, связанного с военной историей города. В исполнении школьника она прозвучала как личный жест уважения к поколению победителей.

Мама мальчика, Мария, шла рядом и несла таблички с портретами родственников, которые прошли войну.

Торжественный марш на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге был посвящен 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Праздничное шествие завершилось исполнением песни «Победа».

С раннего утра центр города заполнялся жителями и гостями Петербурга. На улицах можно было увидеть флаги, знамена и Георгиевские ленты. Многие пришли семьями, а некоторые выбрали тематическую одежду, стилизованную под 1940 годы.

