Школьник после Парада Победы в Петербурге спел «Ленинградские мальчишки»

Мальчик также маршировал с собранностью и солдатской выправкой, исполняя символическую композицию, посвященную памяти о Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Санкт-Петербурге после Парада Победы на видео попал мальчик, который шел в военной форме и пел песню «Ленинградские мальчишки». Кадры публикует 5-tv.ru.
Школьник по имени Вася вместе с мамой возвращался с праздничного мероприятия. Мальчик маршировал с собранностью и солдатской выправкой, исполняя композицию, посвященную памяти о Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда.
Песня «Ленинградские мальчишки» была создана в 1970 годах и стала частью культурного наследия, связанного с военной историей города. В исполнении школьника она прозвучала как личный жест уважения к поколению победителей.
Мама мальчика, Мария, шла рядом и несла таблички с портретами родственников, которые прошли войну.
Торжественный марш на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге был посвящен 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Праздничное шествие завершилось исполнением песни «Победа».
С раннего утра центр города заполнялся жителями и гостями Петербурга. На улицах можно было увидеть флаги, знамена и Георгиевские ленты. Многие пришли семьями, а некоторые выбрали тематическую одежду, стилизованную под 1940 годы.
Ранее, писал 5-tv.ru, покорившая арабское музыкальное шоу девятилетняя Эмилия спела «Темную ночь».
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 9 мая
- Роберт Фицо: Словакия будет заботиться о кладбищах бойцов Красной Армии
- 9 мая
- «Огромная гордость»: Фадеев рассказал о своем дедушке-участнике ВОВ
- 9 мая
- Композитор Александра Пахмутова приняла участие в Параде Победы в Волгограде
- 9 мая
- От фронтовых историй до семейных ритуалов: как звезды празднуют День Победы
- 9 мая
- «Должны протянуть ниточку через года»: Герой РФ Болилия о 9 Мая
- 9 мая
- В Абхазии прошел Парад Победы с военной техникой и авиацией
- 9 мая
- Группа «Любэ» выпустила новую патриотическую песню «Жди меня» ко Дню Победы
- 9 мая
- «С детства помню это чувство…» — Ольга Бузова поздравила россиян с Днем Победы
- 9 мая
- «Вылечил коней Жукова»: Вадим Самойлов про воевавшего деда
- 9 мая
- Правнучка знаменитой Тани Савичевой посетила парад Победы в Санкт-Петербурге
Читайте также
87%
Нашли ошибку?