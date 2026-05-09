Путин: нельзя допускать пересмотр итогов трибунала в Нюрнберге

Любые попытки фальсификации исторических событий, подчеркнул президент, должны жестко пресекаться.
Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель
Пересмотр итогов Нюрнбергского трибунала невозможен, его допускать нельзя. Об этом на торжественном приеме по случаю Дня Победы в Кремле заявил президент России Владимир Путин.
«Наш долг — не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других злодеяний нацистских преступников. Они однозначно осуждены решениями Нюрнбергского трибунала», — напомнил российский лидер.
Преступления нацистов, подчеркнул президент, не имеют срока давности.
Международный суд над нацистскими преступниками, верхушкой власти гитлеровской Германии, проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в немецком городе Нюрнберг.
На скамье подсудимых оказались: рейхсмаршал Герман Геринг, министр иностранных дел Третьего рейха Иоахим фон Риббентроп, министр по делам оккупированных восточных территорий, один из главных идеологов нацизма Альфред Розенберг и многие другие. Всего — 24 высших руководителя нацистской Германии.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нацисты, желавшие истребить народы СССР, не учли русский характер. Об этом сообщал 5-tv.ru.
