Комета Lеmmоn приблизилась к Земле на минимальное расстояние впервые за 1350 лет

Свидетелями рекорда могут стать россияне, если посмотрят на звездное небо. Именно сейчас на максимально близкое расстояние к нашей планете приблизилась комета Lemmon.

Ученые называют это событие уникальным, ведь, в последний раз метеор наблюдали более 1300 лет назад. И подобное повторится только в 34-м веке. Корреспондент "Известий" Анастасия Харченко отправилась в обсерваторию и узнала, как лучше всего можно рассмотреть небесное чудо.

Красивое и в то же время пугающее зрелище. Эта яркая сияющая точка на ночном небе — новый объект для изучения у астрономов, комета Lemmon, редчайшее явление.

На кадрах первые видео, на которых она запечатлена. В последний раз над Землей этот объект пролетал 1350 лет назад, предположительно, вернется вновь сюда примерно через такой же срок. Сейчас комета — цель номер один у «охотников за звездами».

«Здесь мы видим ядро с ярко-зеленым свечением, что делает эту комету уникальной», — показал астрофотограф Алексей Касаткин.

Настоящие фотографии, не сгенерированные нейросетью, а полученные астрофотографами совсем недавно. Если не успеть в этот раз, то запечатлеть такое больше не получится ни у кого из ныне живущих.

«Пролетая она оставляет после себя пыль и газ, которые светятся под воздействием солнечного излучения, солнечного ветра, и таким образом можно получить замечательные кадры», — объяснил специалист.

Комету Lemmon с помощью сверхчувствительных телескопов обнаружили в начале года. В поле зрения землян она появилась в конце сентября, сейчас достигла пика своей яркости.

«Она превзошла все ожидания, и она достигла такой яркости, звездной величины, что ее можно наблюдать невооруженным глазом», — рассказал старший научный сотрудник ИПА РАН Николай Железнов.

Комета движется в направлении, противоположном планетам по Северному ретроградному пути. Пролетает в почти 90 миллионах километров от Земли и вращается вокруг Солнца по вытянутой орбите, словно пересекая и огибая всю Солнечную систему.

«Она все-таки принадлежит Солнечной системе. Но Солнечная система, на самом деле, очень большая, Она улетит на расстояние 219 астрономических единиц. Астрономическая единица это 150 миллионов километров», — объяснил ведущий научный сотрудник ИКИ РАН, доктор физико-математических наук Натан Эйсмонт.

Примерно в таком положении ее видно из Центральной полосы России. Комета сейчас пересекает созвездие «Волопас». Практически в любой точке мира ее можно найти между «Большой медведицей» и звездой Арктур. Но совсем скоро она и вовсе исчезнет с виду.

Причем наблюдать ее можно целыми часами после заката. Хотя рассмотреть ее без специальной оптики получится только при идеальных погодных условиях, может пригодиться хотя бы небольшой бинокль. А лучший обзор, конечно, открывается у астрономов.

«Вот такие огромные конструкции используют для наблюдения за кометами. Невооруженным взглядом увидеть их не всегда получится, но эти телескопы способны зафиксировать каждое их передвижение», — показала корреспондент Анастасия Харченко.

Основная задача астрономов сейчас — изучить характеристики этой кометы, многие данные еще не получены, но ясно одно — Земле она угрозы не представляет.

«Уже в зависимости от того, какая она, и где при этом находилась комета, то есть под каким углом свет от Солнца на нее падал по отношению к нам, мы уже можем сделать вывод, чего там больше — пыли в комете, газа или чего-то еще. Что это за комета», — объяснила младший научный сотрудник Лаборатории малых тел системы ФГБУН "Крымская астрофизическая обсерватория РАН" Елена Жужулина.

Наблюдать комету Lemmon можно будет еще до конца октября. И в это же время в небе пройдет еще одно яркое космическое событие —звездопад Ориониды. В совокупности зрелище действительно впечатляющее.

