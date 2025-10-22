Более половины жителей Молдавии свободно владеют русским языком

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 30 0

Национальное бюро статистики страны представило результаты исследования, отражающие изменения в численности и структуре жителей.

Сколько жителей Молдавии свободно владеют русским языком

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Национальное бюро статистики Молдавии опубликовало 21 октября итоговые результаты переписи населения 2024 года. Об этом сообщает EADaily. Согласно обнародованным данным, за последние десять лет республика изменилась как по численности, так и по национальному составу населения.

Результаты показали, что большинство жителей по-прежнему составляют молдаване, однако доля русскоязычных граждан за этот период заметно увеличилась. При этом специалисты отмечают, что приведенные показатели могут быть занижены. В частности, 76,7% опрошенных идентифицировали себя как молдаване, тогда как румынами себя назвали около 8%.

Родным языком молдавский назвали 48,1% граждан, русский — 11,6%. Для сравнения, по данным переписи 2014 года, русскоязычных было 9,6%, а число тех, кто говорил по-молдавски, составляло 55,5%. При этом 51,2% населения Молдавии сегодня свободно владеют русским языком, а более 64% способны говорить минимум на трех языках.

Руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин заявил, что результаты переписи могут быть предвзятыми.

«Вызывает сомнения объективность представленных результатов в свете исторических и современных политических реалий Молдавии. Существует обоснованное предположение о намеренном искажении статистических данных с целью минимизации доли русского населения и демонстрации его оттока из страны», — отметил он.

По мнению экспертов, тенденция роста русскоязычного населения может иметь социально-политические последствия, особенно на фоне курса властей на румынизацию и реформирование национальной идентичности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.35
-0.01 94.67
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:00
«Это было очень легко»: Ирина Горбачева о съемках «Алисы в Стране чудес»
7:56
Женщина на скутере подожгла два магазина в Забайкальском крае
7:54
Задержанные летом диверсанты причастны к обрушению моста на поезд под Брянском
7:43
В Петербурге возбудили дело после прорыва коллектора на севере города
7:40
Немоляева вышла из тени: чем занималась звезда «Интердевочки» все это время
7:30
Российские артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Сиэтл»
В России впервые выписан штраф за рекламу в Instagram*
«Воспитательная работа»: Кончаловский о влиянии Никиты Михалкова на свою жизнь
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео