Национальное бюро статистики Молдавии опубликовало 21 октября итоговые результаты переписи населения 2024 года. Об этом сообщает EADaily. Согласно обнародованным данным, за последние десять лет республика изменилась как по численности, так и по национальному составу населения.

Результаты показали, что большинство жителей по-прежнему составляют молдаване, однако доля русскоязычных граждан за этот период заметно увеличилась. При этом специалисты отмечают, что приведенные показатели могут быть занижены. В частности, 76,7% опрошенных идентифицировали себя как молдаване, тогда как румынами себя назвали около 8%.

Родным языком молдавский назвали 48,1% граждан, русский — 11,6%. Для сравнения, по данным переписи 2014 года, русскоязычных было 9,6%, а число тех, кто говорил по-молдавски, составляло 55,5%. При этом 51,2% населения Молдавии сегодня свободно владеют русским языком, а более 64% способны говорить минимум на трех языках.

Руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин заявил, что результаты переписи могут быть предвзятыми.

«Вызывает сомнения объективность представленных результатов в свете исторических и современных политических реалий Молдавии. Существует обоснованное предположение о намеренном искажении статистических данных с целью минимизации доли русского населения и демонстрации его оттока из страны», — отметил он.

По мнению экспертов, тенденция роста русскоязычного населения может иметь социально-политические последствия, особенно на фоне курса властей на румынизацию и реформирование национальной идентичности.

