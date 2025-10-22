Может обернуться увольнением? Какое наказание ждет за частые перекуры на работе

Роскачество: частые перекуры на работе могут обернуться выговором

Регулярные и продолжительные перекуры, выходящие за рамки установленных перерывов, могут считаться нарушением трудовой дисциплины. Об этом в беседе с RT рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

По ее словам, вопрос контроля перекуров находится на стыке трудового законодательства и внутренних правил компании.

«В соответствии с Трудовым кодексом РФ работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. Регулярные и продолжительные перекуры, которые выходят за рамки установленных перерывов для отдыха и питания, могут быть расценены как нарушение этих правил», — подчеркнула специалист.

Эксперт отметила, что работодатель имеет право применить дисциплинарное взыскание, но только после соблюдения установленной процедуры. Сначала нужно зафиксировать факт отсутствия сотрудника на рабочем месте без уважительной причины, затем запросить письменное объяснение, и лишь после этого принимать решение о наказании.

Ганькина уточнила, что закон предусматривает три формы взысканий — замечание, выговор и увольнение. При этом мера ответственности должна быть соразмерна тяжести проступка: за разовые нарушения обычно ограничиваются замечанием, а систематические перекуры при наличии прошлых взысканий могут повлечь выговор.

Как подчеркнула эксперт, увольнение — крайняя мера, допустимая лишь при неоднократном неисполнении обязанностей.

«Это возможно в случае нового нарушения, если у сотрудника уже есть действующее дисциплинарное взыскание. Увольнение за однократное (даже частое) нарушение будет незаконным», — заключила Ганькина.

