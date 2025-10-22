Ущерб Лувра от кражи драгоценностей оценивается в 88 миллионов евро

Лувр оценил ущерб от кражи драгоценностей, произошедшей 19 октября, в 88 миллионов евро (свыше 8,3 миллиарда рублей) Об этом прокурор Парижа Лор Беко сообщила в эфире радиостанции RTL.

«Ущерб, по оценке директора Лувра, составляет 88 миллионов евро. Сумма впечатляющая, но она никак не сопоставима с ущербом, нанесенным в историческом плане», — отметила она.

Расследование продолжается, в нем участвуют около 100 следователей, отметила Беко. Она добавила, что, хотя в Лувр проникли всего четыре человека, не исключено, что в деле появятся другие фигуранты, которые помогали в подготовке кражи. По ее словам, грабителям вряд ли удастся получить сопоставимую сумму, «если им придет в голову переплавить украденные украшения».

Злоумышленников проникли в главное здание музея, разбив окна и вскрыв витрины в галерее Апполона, где выставлены ювелирные украшения XIX века. Преступники действовали в форме рабочих и воспользовались подъемным механизмом, чтобы попасть внутрь через окно со стороны набережной Сены.

По предварительным данным, похищено от восьми до девяти экспонатов, включая украшения, принадлежавшие Наполеону, его супруге Жозефине и императрице Евгении. Сломанную корону Евгении нашли неподалеку от музея.

Полиция обнаружила на месте преступления инструменты: шлифовальные машины, газовую горелку, бензин и рацию.

Этот инцидент уже назвали крупнейшей кражей в истории Лувра со времен похищения «Моны Лизы» в 1911 году.

