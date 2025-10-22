Грандиозное шоу: группа «Алиса» даст концерты в Москве и Петербурге
Они будут посвящены 20-летию легендарного альбома «Изгой».
Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Корытов; 5-tv.ru
Группа «Алиса» даст концерты в Москве и Петербурге
31 октября в Петербурге и 7 ноября в Москве поклонников группы «Алиса» ждет новая встреча с коллективом и грандиозное шоу, посвященное 20-летию легендарного альбома «Изгой».
За прошедшее время такие композиции, как «Изгой», «Крещение» или «Солнце-Иерусалим», уже стали классикой русского рока. Но, разумеется, концерты не обойдутся и без других хитов «Алисы» разных лет.
