Грандиозное шоу: группа «Алиса» даст концерты в Москве и Петербурге

Эфирная новость 51 0

Они будут посвящены 20-летию легендарного альбома «Изгой».

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Корытов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Группа «Алиса» даст концерты в Москве и Петербурге

31 октября в Петербурге и 7 ноября в Москве поклонников группы «Алиса» ждет новая встреча с коллективом и грандиозное шоу, посвященное 20-летию легендарного альбома «Изгой».

За прошедшее время такие композиции, как «Изгой», «Крещение» или «Солнце-Иерусалим», уже стали классикой русского рока. Но, разумеется, концерты не обойдутся и без других хитов «Алисы» разных лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.35
-0.01 94.67
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:59
«Он был очень напуган»: медсестра увидела смерть у кровати пациента
10:51
«Это все из-за меня»: супруги закопали сына с особенностями развития во дворе
10:49
Пропавшая в тайге семья Усольцевых могла встретиться с таежными староверами
10:49
Уже не спрятать: солист «Иванушек» Кирилл Туриченко скоро станет отцом
10:44
Курбан Омаров лег под нож хирурга по настоянию молодой жены
10:39
«Грызть можно бесконечно!» — Аврора Киба сравнила мужа с костью

Сейчас читают

Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Сиэтл»
«Воспитательная работа»: Кончаловский о влиянии Никиты Михалкова на свою жизнь
«Появилась она»: в блоге Самойловой озвучена причина развода с Джиганом
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео