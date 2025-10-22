Вор в парике и женской одежде пытался обчистить квартиры в Омске

Он пытался подобрать ключи к дверям чужих квартир.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Вор перевоплотился в образы Юми из фильма «Васаби» и Матильды из картины «Леон», надев рыжий парик и взяв в руки цветок, и в таком нестандартном наряде попытался вскрыть квартиры в одном из подъездов Омска. Соответствующие кадры с видеокамер попали в распоряжение 5-tv.ru.
На видеоролике видно, как косплеер едет в ярком образе в лифте. После он вышел на лестничную площадку и подошел к одной из дверей чужого жилья для взлома.
Однако отмычки у него не было, он пытался подобрать ключи к дверям чужих квартир. Но все его попытки оказались безрезультатными. В итоге он ушел ни с чем.
До этого случая этого же любителя изменений имиджа видели в другом амплуа. Тогда он надевал парик со светлыми волосами и предстал в амплуа блондинки. Местные жители отмечали, что мужчина ходил с ножом наперевес.
Ранее, писал 5-tv.ru, воры украли старинные драгоценности из Лувра.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
100%
Нашли ошибку?