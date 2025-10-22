Самолет вернулся в аэропорт из-за запаха испорченной еды одного из пассажиров

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 43 0

Представители авиакомпании отметили приоритет безопасности пассажиров.

Можно ли проносить еду в самолет в ручной клади

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

People: Самолет вернулся в аэропорт из-за запаха испорченной еды

Самолет авиакомпании Delta Air Lines был вынужден развернуться в полете и вернуться в аэропорт вылета из-за неприятного запаха на борту. Об этом сообщает People.

Рейс совершал маршрут из Лос-Анджелеса в Солт-Лейк-Сити. Представители перевозчика сообщили, что один из пассажиров пронес испорченные продукты в салон самолета.

«Поскольку нет ничего важнее безопасности наших клиентов и сотрудников, наша команда следовала стандартным процедурам, чтобы безопасно вернуться в Лос-Анджелес», — отметил представитель компании.

По возвращению 189 пассажиров покинули самолет и были пересажены на другой рейс в Солт-Лейк-Сити. Компания-перевозчик принесла извинения за задержку рейса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Гонконге 20 октября произошел трагический инцидент с грузовым самолетом. Boeing 747 турецкой авиакомпании при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с патрульной машиной аэропорта. В результате столкновения погибли два сотрудника службы безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.35
-0.01 94.67
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:09
Лучшие гимнастки выступили в финале Кубка сильнейших в Москве
14:00
Попросила отложить телефон: отец избил учительницу за просьбу к его дочери
13:46
ВС РФ освободили два населенных пункта в Запорожской и Днепропетровской областях
13:45
Школьники несколько месяцев насиловали учительницу, а затем сожгли ее квартиру
13:30
Подстригает себе челку под бокал мартини: Дакота Джонсон о своем имидже
13:16
Муж актрисы Дружининой Анатолий Мукасей находится в реанимации

Сейчас читают

«Золотой купол» США превращает космос в «спорную территорию боевых действий»
«Воспитательная работа»: Кончаловский о влиянии Никиты Михалкова на свою жизнь
«Появилась она»: в блоге Самойловой озвучена причина развода с Джиганом
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео