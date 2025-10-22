Школьники несколько месяцев насиловали учительницу, а затем сожгли ее квартиру

В Австрии школьники несколько месяцев насиловали учительницу и сожгли ее квартир

В пригороде Вены группа из семи подростков длительное время терроризировала учительницу географии и истории. Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

«Сама виновата, раз связалась с несовершеннолетними», — так один из обвиняемых молодых людей цинично отреагировал на жалобы женщины.

По данным суда, педагогу, пытавшейся стать ближе к ученикам, удалось наладить контакт с шестнадцатилетним школьником в социальной сети. Общение вскоре переросло в добровольную интимную связь, после чего квартира женщины стала местом сбора для подростков. Там они свободно употребляли алкоголь и наркотики.

Сообщники постепенно взяли контроль над жизнью учительницы — забрали ключи, принуждали ее оплачивать такси и заказывать еду, а также требовали покупать наркотики. Манипуляции сопровождались угрозами распространения видео, компрометирующих педагога. Затем подростки перешли к физическому насилию и изнасилованию, включая удушение и другие унизительные действия, фиксировавшиеся на камеру.

Семьи обвиняемых проявили поразительное равнодушие. Школа ограничилась беседой с пострадавшей и не приняла мер для предотвращения трагедии.

Финалом истории стал поджог. Подростки проникли в жилище педагога, похитили ценности и устроили пожар, после чего женщина, находясь в критическом психическом состоянии, решилась обратиться в полицию. В результате шестерым малолетним преступникам были вынесены приговоры от четырех месяцев до трех с половиной лет заключения.

