Путин проведет мероприятие по линии Генштаба ВС РФ

Президент России Владимир Путин проведет мероприятие по линии Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом стало известно из заявления официального представителя Кремля Дмитрия Пескова в ходе брифинга.

«У президента 22 октября запланировано мероприятие по линии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации», — подчеркнул он.

К тому же Песков пояснил, что детали мероприятия по военной тематике станут известны в скором времени.

Как ранее писал 5-tv.ru, Путин недавно провел совещание с военным руководством. Тогда начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что ВС РФ наносят массированные удары по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавлял, что приоритет при проведении данных операций нацелен на поражение предприятий, производящих ракетные комплексы и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) большой дальности.

При этом российский глава отмечал, что боевики киевского режима пытаются наносить удары по абсолютно мирным объектам в РФ.

