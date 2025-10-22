Путин проведет мероприятие по линии Генштаба ВС РФ

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 52 0

Детали по военной тематике назовут позднее.

Когда Путин проведет мероприятие по линии Генштаба ВС РФ

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин проведет мероприятие по линии Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом стало известно из заявления официального представителя Кремля Дмитрия Пескова в ходе брифинга.

«У президента 22 октября запланировано мероприятие по линии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации», — подчеркнул он.

К тому же Песков пояснил, что детали мероприятия по военной тематике станут известны в скором времени.

Как ранее писал 5-tv.ru, Путин недавно провел совещание с военным руководством. Тогда начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что ВС РФ наносят массированные удары по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавлял, что приоритет при проведении данных операций нацелен на поражение предприятий, производящих ракетные комплексы и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) большой дальности.

При этом российский глава отмечал, что боевики киевского режима пытаются наносить удары по абсолютно мирным объектам в РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.35
-0.01 94.67
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:13
Пикантные подробности: экс-муж Бритни Спирс издал скандальные мемуары о жизни с певицей
14:09
Лучшие гимнастки выступили в финале Кубка сильнейших в Москве
14:00
Попросила отложить телефон: отец избил учительницу за просьбу к его дочери
13:46
ВС РФ освободили два населенных пункта в Запорожской и Днепропетровской областях
13:45
Школьники несколько месяцев насиловали учительницу, а затем сожгли ее квартиру
13:30
Подстригает себе челку под бокал мартини: Дакота Джонсон о своем имидже

Сейчас читают

«Золотой купол» США превращает космос в «спорную территорию боевых действий»
«Воспитательная работа»: Кончаловский о влиянии Никиты Михалкова на свою жизнь
«Появилась она»: в блоге Самойловой озвучена причина развода с Джиганом
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео