В Забайкалье служебный автомобиль с телом внутри загорелся по пути в морг

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Медики пытались сами потушить огонь, но сделать этого не смогли.

Машина скорой помощи сгорела по пути в морг в Забайкалье

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В Краснокаменске Забайкальского края загорелась служебная машина, перевозившая тело россиянина в морг. Об этом сообщает издание «Чита. Ру».

По данным источника, во время движения из-под днища УАЗа внезапно повалил дым, после чего началось возгорание. Медики успели остановить транспорт и вынести тело. Они попытались самостоятельно потушить пламя двумя огнетушителями, однако пожар удалось ликвидировать только прибывшим на место сотрудникам МЧС. Автомобиль полностью выгорел.

В Госавтоинспекции уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. Представители ведомства заявили, что сейчас устанавливаются причины и обстоятельства возгорания.

Ранее в Кургане мужчина едва не погиб в собственном автомобиле после того, как машина внезапно загорелась из-за неисправности. Водитель успел надышаться угарным газом и потерял сознание прямо за рулем. Его жизнь спасли случайные прохожие, которые заметили пламя и бросились на помощь.

Очевидцы вызвали экстренные службы. Прибывшие пожарные оперативно потушили автомобиль, однако транспортное средство сильно пострадало от огня. 


