Речь Владимира Путина на Параде Победы: главное

Путин на Параде Победы в Москве говорил о силе духа советского народа

Президент России Владимир Путин выступил с речью на параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В материале 5-tv.ru — главные заявления российского лидера.

Народ стал стеной на пути врага

Победа в Великой Отечественной войне стала возможна благодаря силе духа советского народа и русского характера, отметил президент.

«Эти качества с особой мощью проявляются в самые трудные для Отечества времена. Наш народ стеной встал на пути врага и показал, что преданность Родине это высшая правота, способная сплотить миллионы людей», — заявил Путин.

При этом, добавил российский лидер, победа зависела не только от солдат и офицеров, она не была бы возможна без помощи тыла — каждого жителя нашей страны.

«Каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу», — добавил Путин.

Огромные потери во имя свободы всего мира

Именно советский народ обеспечил свободу народов Европы и всего мира, напомнил Путин. Наша страна несла колоссальные потери во имя этого, а люди, жители страны, которые дали отпор врагу, стали воплощением мужества, благородства и человечности.

«Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений», — сказал российский лидер.

Сохранение памяти о Победе — дело чести

Память о победе в Великой Отечественной войне, ее сохранение — дело чести для каждого жителя России. Об этом также говорил президент в своей речи.

«Забота об Отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России, а сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории и истинных героев для нас — дело чести… Мы склоняем головы перед павшими в боях, перед теми, кто был замучен в оккупации и в плену, кто умер от голода в блокадном Ленинграде…» — сказал Путин.

Президент добавил, что Россия будет вечно помнить всех, кто отдал жизнь за Родину.

Потомки героев

В своей речи президент вспомнил и об участниках специальной военной операции (СВО), прямых потомках тех, кто в годы Великой Отечественной войны героически сражался с нацистами.

Как и тогда, наши бойцы противостоят агрессивной силе.

«Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО», — подчеркнул глава государства.

Как их прадеды и деды, сегодня российские военнослужащие идут вперед, преодолевая все препятствия. Президент уверен, что цели СВО будут достигнуты, Россия победит, ведь успех, как и в годы Великой Отечественной войны, держится на моральной и нравственной силе людей, их невероятной храбрости.

На парад в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне прибыли лидеры стран и зарубежные политики, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко, Абхазии — Бадра Гунба, Лаосской Народно-Демократической Республики — Тхонглун Сисулит, Южной Осетии — Алан Гаглоев, Республики Сербской — Синиша Каран и председатель правящей партии, экс-лидер страны Милорад Додик, а также премьер-министр Словакии Роберт Фицо, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим и другие.

