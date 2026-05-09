Речь Владимира Путина на Параде Победы: главное

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 313 0

Россия празднует 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.

Фото, видео: ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
День Победы 9 Мая

Путин на Параде Победы в Москве говорил о силе духа советского народа

Президент России Владимир Путин выступил с речью на параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В материале 5-tv.ru — главные заявления российского лидера.

Народ стал стеной на пути врага

Победа в Великой Отечественной войне стала возможна благодаря силе духа советского народа и русского характера, отметил президент.

«Эти качества с особой мощью проявляются в самые трудные для Отечества времена. Наш народ стеной встал на пути врага и показал, что преданность Родине это высшая правота, способная сплотить миллионы людей», — заявил Путин.

При этом, добавил российский лидер, победа зависела не только от солдат и офицеров, она не была бы возможна без помощи тыла — каждого жителя нашей страны.

«Каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу», — добавил Путин.

Огромные потери во имя свободы всего мира

Именно советский народ обеспечил свободу народов Европы и всего мира, напомнил Путин. Наша страна несла колоссальные потери во имя этого, а люди, жители страны, которые дали отпор врагу, стали воплощением мужества, благородства и человечности.

«Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений», — сказал российский лидер.

Сохранение памяти о Победе — дело чести

Память о победе в Великой Отечественной войне, ее сохранение — дело чести для каждого жителя России. Об этом также говорил президент в своей речи.

«Забота об Отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России, а сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории и истинных героев для нас — дело чести… Мы склоняем головы перед павшими в боях, перед теми, кто был замучен в оккупации и в плену, кто умер от голода в блокадном Ленинграде…» — сказал Путин.

Президент добавил, что Россия будет вечно помнить всех, кто отдал жизнь за Родину.

Потомки героев

В своей речи президент вспомнил и об участниках специальной военной операции (СВО), прямых потомках тех, кто в годы Великой Отечественной войны героически сражался с нацистами.

Как и тогда, наши бойцы противостоят агрессивной силе.

«Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО», — подчеркнул глава государства.

Как их прадеды и деды, сегодня российские военнослужащие идут вперед, преодолевая все препятствия. Президент уверен, что цели СВО будут достигнуты, Россия победит, ведь успех, как и в годы Великой Отечественной войны, держится на моральной и нравственной силе людей, их невероятной храбрости.

На парад в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне прибыли лидеры стран и зарубежные политики, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко, Абхазии — Бадра Гунба, Лаосской Народно-Демократической Республики — Тхонглун Сисулит, Южной Осетии — Алан Гаглоев, Республики Сербской — Синиша Каран и председатель правящей партии, экс-лидер страны Милорад Додик, а также премьер-министр Словакии Роберт Фицо, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим и другие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
День Победы 9 Мая
9 мая
Министр обороны РФ поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы
9 мая
Путин заявил, что рад отмечать 9 Мая в кругу друзей
9 мая
Путин пожал руки участникам СВО после Парада Победы
9 мая
Первая женщина Герой России на СВО смотрела парад рядом с Путиным в Москве
9 мая
Путин: нацисты, желавшие истребить народы СССР, не учли русский характер
9 мая
«Мы дошли до Берлина»: автографы Победы на стенах Рейхстага
9 мая
«Это высокая классика»: Самойлов о советских военных песнях
9 мая
Путин: участники СВО противостоят агрессивной силе, поддерживаемой НАТО
9 мая
В Москву на празднование 81-й годовщины Победы прибыли зарубежные делегации
9 мая
Путин возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата
+9° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:08
Министр обороны РФ поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы
12:06
Путин заявил, что рад отмечать 9 Мая в кругу друзей
12:05
Путин: Россия создает современные вооружения с учетом боевого опыта
12:03
Путин пожал руки участникам СВО после Парада Победы
11:56
Первая женщина Герой России на СВО смотрела парад рядом с Путиным в Москве
11:45
Речь Владимира Путина на Параде Победы: главное

Сейчас читают

Цветение до заморозков: какие растения стоит посадить весной
От жары до метелей: какой будет погода в России на майские праздники
В честь подвига поколений: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео