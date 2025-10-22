Британский солдат растлил около 100 мальчиков с помощью шантажа

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 33 0

Мужчина действовал под видом привлекательной женщины в социальных сетях.

В Великобритании солдат растлил около 100 мальчиков

Фото: www.globallookpress.com/Hendrik Schmidt

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily mail: Британский солдат растлил около 100 мальчиков с помощью шантажа

Британский солдат был приговорен к 27 годам тюрьмы за сексуальную эксплуатацию почти сотни несовершеннолетних мальчиков через интернет. Об этом сообщает Daily Mail.

Рядовой Королевского корпуса материально-технического обеспечения совершал преступления с 2020 по 2023 год на территории своей базы в Дишфорте.

«Установлена личность 61 жертвы. Личность 27 жертв не установлена. Таким образом, вы приближались к отметке в 100 жертв. Каждый из них был реальным человеком, каждый из них был ребенком, над которым вы надругались. Ваша развратность не знала границ», — заявил судья во время оглашения приговора.

Мужчина действовал под видом привлекательной женщины в социальных сетях, чтобы заманивать мальчиков-подростков. Он тайно записывал видеозвонки с ними, а затем шантажировал угрозами обнародовать компрометирующие материалы. В качестве приманки преступник предлагал жертвам игровые приставки PlayStation и коды для Xbox в обмен на интимные фотографии и видео.

Преступления раскрылись после сигнала из центра защиты детей в США, после чего полиция провела обыск в жилище военнослужащего. Как показало расследование, 15-летний мальчик предпринял попытку суицида после угроз злоумышленника.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.65
0.30 94.75
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:18
WSJ: США сняли ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия
23:17
Собянин: реконструкция Московского ипподрома завершится через год
23:09
В Братиславе загорелся перерабатывающий российскую нефть завод
23:00
Натуральный суперфуд: ученые назвали пять самых полезных орехов
22:50
Четыре человека погибли в результате взрыва на предприятии в Челябинской области
22:47
ЕС одобрил 19-й пакет санкций против РФ

Сейчас читают

«Золотой купол» США превращает космос в «спорную территорию боевых действий»
Певец Сумишевский удивил москвичей внезапным концертом на Ярославском вокзале
Вор в парике и женской одежде пытался обчистить квартиры в Омске
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео