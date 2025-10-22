Паразит от собаки уничтожил кости изнутри: женщине вставили титановый позвоночник

В Петербурге провели уникальную операцию. Местные врачи заменили пациентке часть позвоночника титановой конструкцией. Кости разрушил паразит, который попал в организм женщины от собаки. Таких случаев единицы, но они крайне опасны. Корреспондент «Известий» Максим Облендер пообщался с пострадавшей и узнал, при каких симптомах нужно беспокоиться.

Хоть титан и железо — разные металлы, Майю, иначе как «Железная леди», назвать сложно. Стойко перенесла операцию, длившуюся более пяти часов. Почти 20 сантиметров ее позвоночника заменяют длинные титановые конструкции.

«Заместили пять позвоночно-двигательных сегментов специальным имплантом. А также провели фиксацию, начиная от четвертого шейного позвонка и заканчивая седьмым грудным позвонком», — рассказывает врач.

Майя сама медсестра, поэтому соглашается поделиться крайне деликатным диагнозом. Хотя голос после операции еще не совсем восстановился. Эхинококкоз позвоночника. Кости уничтожили паразиты. Впервые их обнаружили в 2019-м, на седьмом месяце беременности!

«Я думала, что это просто временно. Допустим, простыла где-то. Но когда у меня стали отказывать ноги, это уже приобрело серьезный масштаб», — рассказывает Майя Прыткова.

Срочное кесарево сечение, ребенка спасли. Дальше спасали уже Майю. В первый же год провели несколько операций. Два позвонка удалили, разжали спинной мозг. Команда нейрохирургов, ортопедов НИИ фтизиопульмонологии аккуратно вырезала огромные кисты.

«Исправили профиль позвоночника, установили заднюю металлоконструкцию, а затем в ходе второй операции удалили разрушенные позвонки и восстановили их опорность», — говорит заместитель директора по травматологии и ортопедии Спб НИИФ Денис Наумов.

Анализы точно подтвердили паразитов. Их переносчиками являются обыкновенные собаки. Вот самая опасная форма, которая живет в отходах домашних питомцев. У этих организмов даже присоски есть. В итоге легко попадают хоть на одежду, хоть на продукты питания.

«Я все это любила… Кошек, собак. Но для себя я так и не нашла ответа, как это могло попасть в организм», — рассказывает Майя Прыткова.

Вот что происходит с костью, если объяснять совсем просто. Представьте, что мы заливаем воду в полость кирпича, а потом убирает это все в морозилку. Лед будет расширяться и потихоньку раздавливать предмет изнутри. Не пожирать его, а ломать давлением. Точно так же киста давит на позвонки.

Новые осложнения начались недавно. В 90% случаев паразиты могут снова проявить себя. После снижения иммунитета или простуды — опять сильные боли. Киста еще большего объема, которая разрушила не только кости, даже металлоконструкцию. На хирургический стол она снова попала, когда уже не могла ходить.

«Мы смогли вернуть ее к активной жизни. В ходе второй операции мы смогли полностью убрать вновь сформированную кисту», — рассказывает заместитель директора по травматологии и ортопедии Спб НИИФ Денис Наумов.

Такие паразиты встречаются у одного из 100 тысяч людей. А вероятность, что зараза поразит позвоночник, и вовсе ничтожно мала. Операция уникальна. Хирургов вообще все чаще удивляют.

Летом в Крыму оперировали пациентку с гельминтом в глазу. Дирофиляриоз — тоже редчайшее заболевание. До этого в Томске аналогичная операция — паразита принес комар, который укусил женщину в Анапе. Единственная защита — профилактика. И в случае с эхинококком, как и с любыми паразитами, меры тоже всем знакомые.

«Золотое правило оно очень простое: после общения с животными мыть руки, не трогать лицо, не есть на ходу, особенно с грязными руками», — говорит вирусолог, профессор Казанского (Приволжского) Федерального университета (КФУ), доктор биологических наук Альберт Ризванов.

Майя готовится к выписке. Она хочет скорее в Оренбург, где ее ждет семья и дочь, которая в свои семь лет уже знает — даже самая безобидная с виду собачка может быть смертельно опасна.

