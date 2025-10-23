«Они мне противны»: Успенская высказалась о звездах, уехавших из РФ во время СВО

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 22 0

Сама артистка родом из Украины.

Как звезды России относятся к иноагентам

Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица Успенская назвала предателями звезд, уехавших из России после начала СВО

Певица Любовь Успенская считает предателями артистов, покинувших Россию в трудный для нее период. Своим мнением артистка поделилась в ходе беседы с Газета.ру.

«Предательство больше никогда не прощаю, бывших не бывает. Предатель — он и в Африке предатель. Конечно, это дело государства, прощать их или нет — нужны они или не нужны», — уточнила артистка.

Также певица отметила, что она пыталась донести коллегам, что именно Россия обеспечивает им успех, но все оказалось тщетным.

«Лично мне они противны все, кто уехал. И не просто уехал, а еще порочит страну, которая дала им возможность. Раньше я очень много раз прощала своих предателей, думая, что они поймут и поверят. Но в итоге ничего не изменилось», — заявила она.

Успенская родом с Украины, ранее имела американское гражданство, но отказалась от всего в пользу России, поскольку именно здесь достигла карьерного успеха и любви слушателей.

«Когда началась СВО, получила российское гражданство, понимая, что Россия приняла меня как эмигрантку, дала мне возможность здесь раскрыться, стать большой звездой. Мы с дочерью безумно любим Россию. И в доказательство — я даже не выезжаю за границу», — отметила певица.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Любовь Успенская призналась, что часто прогуливала школу и имела другие «грехи».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

 

 

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.65
0.30 94.75
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:09
Список противопоказаний: кого в России могут лишить прав уже в 2027 году
3:52
«Они мне противны»: Успенская высказалась о звездах, уехавших из РФ во время СВО
3:34
Россияне стали в четыре раза чаще попадаться на фишинговые сайты мошенников
3:17
Мурашко призвал пересмотреть взгляды на старение и долголетие
3:00
Трамп: деэскалация в ядерной сфере, о которой говорил Путин, — это хорошо
2:45
Число погибших при взрыве на заводе в Копейске выросло до девяти

Сейчас читают

«Золотой купол» США превращает космос в «спорную территорию боевых действий»
Экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов готовится к службе в зоне СВО
«Появилась она»: в блоге Самойловой озвучена причина развода с Джиганом
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео