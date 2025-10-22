«Чудо, которое спасло мир»: Эррол Маск восхитился ролью СССР во Второй мировой

Дарья Орлова
Страна совершила подвиг и показала пример настоящей силы духа народа.

Эррол Маск про роль РФ во Второй мировой войне

Фото: Известия/стрингер Елена Зыкова

Эррол Маск назвал чудом роль СССР во Второй мировой войне

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск во время открытой встречи с представителями ИТ-сообщества Татарстана заявил, что считает чудом подвиг нашей страны во Второй мировой войне.

«Людей можно довести до отчаяния. Так было в вашей удивительной стране в годы Второй мировой войны. То, что вы сделали, стало чудом. Чудом, которое спасло мир», — сказал Маск, рассуждая о том, как отчаяние может стать движущей силой для достижения цели.

Ранее Эррол резко высказался о Евросоюзе, назвав его «гнусной организацией». По словам бизнесмена, объединение европейских стран изначально было ошибкой и не имеет никакой реальной власти. Маск убежден, что ЕС вообще не должен существовать.

Во вторник ИТ-парк имени Башира Рамеева сообщил о визите Эррола Маска в республику. В рамках поездки тот ознакомился с основными направлениями развития ИТ-отрасли Татарстана и пообщался с участниками технологического сообщества.

