В Туле пенсионерка отдала мошенникам почти 12 миллионов рублей

Жительница Тулы стала жертвой телефонных мошенников и перевела им почти 12 миллионов рублей со своих сбережений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, пенсионерке позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банка, и убедили ее, что необходимо перевести средства на «безопасные» счета. В результате женщина перевела мошенникам 11 миллионов 976 тысяч рублей.

Как уточнили в полиции, по схожей схеме злоумышленники обманули еще несколько пожилых жителей региона в возрасте от 63 до 86 лет. За один день аферисты сумели завладеть в общей сложности 16 миллионами рублей.

В связи с произошедшим правоохранительные органы возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество» УК РФ и ведут проверку всех обстоятельств преступления.

Певица Лолита Милявская тоже оказалась в числе тех, кто попался на уловку телефонных мошенников. Артистка призналась, что аферисты смогли обмануть ее с первой попытки. Инцидент произошел, когда она собиралась на прием к стоматологу. На экране телефона высветился номер, якобы принадлежащий транспортной компании. Поскольку Лолита ожидала доставку новых микрофонов, звонок не вызвал подозрений.

Мошенники представились курьерами и сообщили, что скоро привезут посылку, после чего попросили назвать код подтверждения, который пришел на телефон. Милявская призналась, что продиктовала его незнакомцам.

