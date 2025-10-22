«Они всегда рядом»: Катя Лель выложила очередное «доказательство» встречи с НЛО

Певица Катя Лель выложила фото НЛО в Москве

Заслуженная артистка России Катя Лель опубликовала на своей странице в соцсети снимок с дочерью у ГУМа в центре Москвы, на котором вдалеке в небе заметны яркие огни. По словам певицы, это очередное доказательство того, что инопланетяне всегда рядом и наблюдают за ней и ее близкими.

Фото: Instagram*/katyalelofficial

«Смотрела сейчас фото с доченькой, которые я делала недавно, 1 июня, 2025 г, у ГУМа, в центре Москвы, случайно увидела: они всегда рядом, наблюдают и оберегают. В карусели, на следующем фото за секунды до этого. Монтаж делать не умею, да и мне это ни к чему, можете не предполагать, а сразу сделать экспертизу, если вам захочется», — написала Лель, предвосхищая критику подписчиков.

Ранее певица уже не раз делилась своими необычными наблюдениями, заявляя о взаимной любви и контакте с «зелеными человечками». Многие пользователи соцсетей отмечают, что в последнее время звезда слишком часто видит НЛО в повседневной жизни.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ