В российских автобусах станет свободнее в час пик

Высокую загруженность общественного транспорта понизят в России. Об этом написали URA.RU, исходя из заявления премьер-министра РФ Михаила Мишустина на встрече с руководителем ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным.

По словам главы правительства, обновление пассажирского автопарка позволит не только улучшить комфорт поездок, но и решить проблему переполненных маршрутов в крупных городах и регионах.

Мишустин подчеркнул, что от производства «КамАЗ», выпускающего как грузовую, так и пассажирскую технику, напрямую зависит развитие ключевых отраслей экономики — от сельского хозяйства до промышленности. Он отметил, что компания играет важную роль в повышении качества жизни россиян, снабжая регионы современным транспортом.

В свою очередь, Сергей Когогин сообщил, что доля предприятия на рынке автомобильной техники выросла вдвое в сравнении с 2024 годом. В настоящий момент она составляет примерно 34%. По его словам, в текущем году ожидается выпуск порядка 50 тысяч машин. Руководитель компании добавил, что власти активно поддерживают отрасль, акцентируя внимание на пассажирском направлении.

Он также отметил, что новые автобусы и электробусы заметно изменили отношение граждан к общественному транспорту, сделав поездки комфортнее. По словам Когогина, дополнительное финансирование, направленное на субсидии регионам, способствовало росту загрузки предприятий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.