В Германии наблюдается резкий приток мигрантов из Украины в возрасте от 18 до 22 лет. Об этом сообщает NTV со ссылкой на министерство внутренних дел Германии.

По данным ведомства, за последние три месяца в Германию еженедельно приезжает около 1800 молодых украинцев.

«Число прибывающих украинцев в возрасте до 22 лет выросло с 19 человек в неделю в середине августа до более чем тысячи человек в неделю в середине сентября. В октябре этот показатель вырос еще больше, достигнув почти 1800 человек в неделю», — уточнили в ведомстве.

Также специалисты предполагают, что рост миграции связан с тем, что правительство Незалежной сняло ограничения на выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том что на Украине могут начать мобилизовать подростков. Командир разведгруппы ВСУ предложил сформировать армию из молодых людей возрастом от 16 лет, чтобы подготовить подростков к борьбе с Россией якобы через пять лет. Но учитывая катастрофические потери ВСУ, оказаться в окопах школьники могут значительно раньше.

