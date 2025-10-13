Еще большее недовольство украинцев могут вызвать новые планы Киева. Там, похоже, собираются отправить на фронт даже подростков.

Командир разведгруппы ВСУ предложил сформировать армию из молодых людей возрастом от 16 лет, чтобы подготовить подростков к борьбе с Россией якобы через пять лет. Но учитывая катастрофические потери ВСУ, оказаться в окопах школьники могут значительно раньше.

«Мы должны подготовить новую армию. Европа это поняла: в 2023 году начала формировать новый тип армии. Нам стоит взять людей, которым, например, сейчас 16–18 лет, и сделать из них через пять лет квалифицированных военных», — сказал командир подразделения разведки сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский.

Другой командир боевиков ВСУ, что примечательно, в интервью на русском языке подтвердил острую нехватку бойцов на фронте. И заявил, что выправить бедственное положение можно лишь одной мерой: необходимо уже сейчас снижать возраст мобилизации.

