Взрыв произошел на автобусной остановке в Ставрополе

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова Эксклюзив 34 0

Предположительно, сдетонировавшее устройство находилось в детской коляске.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Взрыв произошел на автобусной остановке в Ставрополе. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Согласно информации, опубликованной изданием «Коммерсантъ», в непосредственной близости от остановки расположена воинская часть, а взрывное устройство находилось в детской коляске.

Известно, что в результате ЧП пострадала женщина, но о характере и тяжести ранений информации не поступало. Отмечается, что повреждений городской инфраструктуры не нанесено.

Место происшествия — под оцеплением, работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержанные летом диверсанты причастны к обрушению моста на поезд под Брянском. Теракт произошел в ночь с 31 мая на 1 июня 2025 года. В результате взрыва автомобильный мост в Брянской области недалеко от поселка Выгоничи обрушился на движущийся под ним пассажирский поезд. Погибли семь человек и более ста пострадали.

Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт. А президент РФ Владимир Путин назвал эту трагедию целенаправленным ударом по гражданским лицам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.65
0.30 94.75
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:45
Взрыв произошел на автобусной остановке в Ставрополе
21:37
Рыбаки полтора часа боролись с чудовищным сомом в Польше
21:17
Экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов готовится к службе в зоне СВО
21:10
100 дисков с порно и наручники: жителя Ленобласти заподозрили в растлении детей
21:00
Мужчина принял лекарство для эрекции перед игрой в футбол и умер
20:42
В США женщина разбогатела на 100 тысяч долларов после совета ChatGPT

Сейчас читают

«Золотой купол» США превращает космос в «спорную территорию боевых действий»
Вор в парике и женской одежде пытался обчистить квартиры в Омске
«Появилась она»: в блоге Самойловой озвучена причина развода с Джиганом
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео