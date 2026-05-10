Неизвестный открыл стрельбу по людям в Киеве

Мурад Устаров
Число подобных инцидентов на Украине в последние месяцы увеличилось.

Стрельба в Киеве — что известно

В Киеве мужчина совершил несколько выстрелов на улице. Об этом сообщают украинские СМИ.

Инцидент случился во дворе жилого комплекса «Варшавский», расположенного в Подольском районе города. Очевидцы передают, что неизвестный стрелял по людям в состоянии алкогольного опьянения.

Информации о жертвах и пострадавших нет, пишет издание.

Число инцидентов со стрельбой на Украине в последние месяцы возросло. По словам руководителя местного МВД Игоря Клименко, подобных преступлений в стране будет становиться все больше. Причинами служат оборот оружия, который не контролируется властями, а также его свободная раздача его всем желающим.

В апреле этого года в том же Киеве неизвестный устроил стрельбу из автомата и взял заложников в одном из торговых центров. Жертвами стали шесть человек. Преступник был уничтожен во время задержания. Им оказался 58-летний боевик ВСУ, который имел проблемы со здоровьем. Кроме того, на Украине арестовали девятиклассника, который открыл огонь в школе.

Неизвестный открыл стрельбу по людям в Киеве
