Трамп опроверг статью WSJ о разрешении Киеву дальнобойных ударов ракетами по РФ

Рита Цветкова
По словам президента, США не имеет никакого отношения к тому, что Украина делает с ракетами.

Трамп опроверг статью WSJ о разрешении Киеву ударов по РФ

Фото: www.globallookpress.com/Kevin Lamarque

Американский лидер Дональд Трамп назвал очередную статью издания The Wall Street Journal (WSJ) фейком. На этот раз журналисты написали, что Белый дом разрешил Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории России дальнобойными ракетами.

По его словам, Вашингтон не имеет никакого отношения к этому оружию и тому, «что Украина с ним делает». Об этом президент США написал в своей социальной сети Truth Social.

«Статья в Wall Street Journal о том, что США одобрили разрешение Украине использовать ракеты большой дальности в глубине России, — это фейковая новость!» — заявил Трамп.

Прежде авторы WSJ сообщили, что администрация президента Соединенных Штатов сняла действовавшее ранее «ограничение» на применение Киевом дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Также отмечалось, что соответствующее решение было принято еще до встречи Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтоне.

В начале октября на страницах издания появилась информация, что Штаты запланировали передачу ВСУ необходимых для ракетных ударов по России разведывательных данных. Кроме того, авторы не исключали, что США организуют поставки некоего «мощного вооружения» для украинских формирований в зоне спецоперации. Дональд Трамп в том же месяце заявлял, что удары по РФ спровоцируют эскалацию конфликта.

Ранее, писал 5-tv.ru, политолог Алексей Пилько дал свой прогноз относительно результатов переговоров Трампа и Путина.

