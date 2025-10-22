«Ситуация на фронте решит все»: политолог оценил перспективы будущей встречи Путина и Трампа

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 43 0

Пока Белый дом согласен исключительно на «заморозку» боевых действий.

Повлияет ли встреча Путина и Трампа на ситуацию на Украине

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Политолог Пилько: конфликт на Украине решит ситуация на фронте

Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, когда она состоится, может и не привести к немедленному окончанию конфликта на Украине. Об этом заявил политолог Алексей Пилько в беседк с EADaily.

Эксперт подчеркивает, что попытки активного участия лидера киевского режима Владимира Зеленского в переговорах между Россией и США выглядит навязанным, однако для Киева и Брюсселя иная схема представляется неприемлемой.

«Вся ситуация, при которой судьбу Украины решают вдвоем Россия и Соединенные Штаты с точки зрения Киева и Брюсселя выглядит неприемлемой», — подчеркивает политолог.

Конфликт на украинской территории, по его мнению, представляет собой, скорее, российско-американскую «войну». 

«Реально воюют между собой Москва и Вашингтон, и именно их лидеры... будут договариваться об окончании военного конфликта», — отмечает Пилько.

Однако, по его словам, американские условия не устраивают Россию, а требования Москвы не принимаются Вашингтоном. В результате, Трамп готов лишь к «заморозке» боевых действий.

«Ситуация на фронте решит все. Мы наблюдаем классическую войну на истощение», — заключает эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Путин проведет мероприятие по линии Генштаба ВС РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

